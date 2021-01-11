Кандидат в президенты FFF: если руководство скажет, Дешам обязан вызвать Бензема в сборную

Кандидат в президенты Федерация футбола Франции (FFF) Мишель Мулен отметил, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам обязан прислушиваться к мнению руководства лиги.
«Карим Бензема является великим нападающим, а Дешам — сотрудник федерации. Если руководство FFF предложит использовать Бензема, Дешам обязан будет вызвать его в сборную Франции», — приводит слова Мулена Le Figaro.
Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 глда. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.
- 11 января 2021
-
22:30
-
22:25
-
22:19
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:09
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:18
-
20:18
-
19:55
-
19:53
-
19:32
-
19:19
-
19:13
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:37
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
17:58
-
17:44
-
17:43
-
17:24
-
17:22
-
16:59
-
16:46