Кандидат в президенты FFF: если руководство скажет, Дешам обязан вызвать Бензема в сборную

Кандидат в президенты Федерация футбола Франции (FFF) Мишель Мулен отметил, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам обязан прислушиваться к мнению руководства лиги.



«Карим Бензема является великим нападающим, а Дешам — сотрудник федерации. Если руководство FFF предложит использовать Бензема, Дешам обязан будет вызвать его в сборную Франции», — приводит слова Мулена Le Figaro.



Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 глда. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.

Зидан отреагировал на вызов Бензема в суд по делу о шантаже Вальбуэна