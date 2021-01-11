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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии
Футбол / Англия 0
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Состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка Англии (1/16 финала). В одной из пар путёвку в следующий раунд оспорят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Жеребьёвку проводил бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч. Он даже принёс извинения своему бывшему клубу за такой жребий.

Полностью пары выглядят следующим образом:

«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»
«Борнмут» — «Кроули Таун»
«Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Саутгемптон»/«Шрусбери Таун» — «Арсенал»
«Барнсли» — «Норвич Сити»
«Чорли» — «Вулверхэмптон Уондерерс»
«Миллуолл» — «Бристоль Сити»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Блэкпул»
«Уикомб Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Фулхэм» — «Бёрнли»
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»
«Челси» — «Лутон Таун»
«Стокпорт Каунти»/«Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
«Брентфорд» — «Лестер Сити»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»

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