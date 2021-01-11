«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии

Состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка Англии (1/16 финала). В одной из пар путёвку в следующий раунд оспорят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Жеребьёвку проводил бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч. Он даже принёс извинения своему бывшему клубу за такой жребий.

Полностью пары выглядят следующим образом:

«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»

«Борнмут» — «Кроули Таун»

«Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Саутгемптон»/«Шрусбери Таун» — «Арсенал»

«Барнсли» — «Норвич Сити»

«Чорли» — «Вулверхэмптон Уондерерс»

«Миллуолл» — «Бристоль Сити»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Блэкпул»

«Уикомб Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Фулхэм» — «Бёрнли»

«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»

«Челси» — «Лутон Таун»

«Стокпорт Каунти»/«Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»

«Брентфорд» — «Лестер Сити»

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»