«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии

Состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка Англии (1/16 финала). В одной из пар путёвку в следующий раунд оспорят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Жеребьёвку проводил бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч. Он даже принёс извинения своему бывшему клубу за такой жребий.
Полностью пары выглядят следующим образом:
«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»
«Борнмут» — «Кроули Таун»
«Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Саутгемптон»/«Шрусбери Таун» — «Арсенал»
«Барнсли» — «Норвич Сити»
«Чорли» — «Вулверхэмптон Уондерерс»
«Миллуолл» — «Бристоль Сити»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Блэкпул»
«Уикомб Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Фулхэм» — «Бёрнли»
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»
«Челси» — «Лутон Таун»
«Стокпорт Каунти»/«Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
«Брентфорд» — «Лестер Сити»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»
- 11 января 2021
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