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«Хетафе» в большинстве обыграл «Эльче» в гостевом матче Примеры

«Хетафе» в большинстве обыграл «Эльче» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 18-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 4-й минуте счёт открыл игрок «Эльче» Хосе Гутьеррес. На 39-й минуте защитник «Хетафе» Марк Кукурелья сравнял счёт. На 54-й минуте хавбек «Эльче» Иван Марконе получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 69-й минуте встречи Хайме Мата вывел гостей вперёд в счёте. На 86-й минуте форвард «Хетафе» Анхель Родригес успешно реализовал пенальти и установил итоговый счёт встречи.

«Хетафе» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Эльче» (16) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).

Испания - Примера. 18-й тур
11 января 2021, понедельник. 21:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Хетафе
Хетафе
1:0 Гутьеррес – 4'   1:1 Кукурелья – 39'   1:2 Мата – 69'   1:3 Родригес – 86' (пен)
Удаления: Марконе – 52' / нет
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