«Хетафе» в большинстве обыграл «Эльче» в гостевом матче Примеры

В матче 18-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 4-й минуте счёт открыл игрок «Эльче» Хосе Гутьеррес. На 39-й минуте защитник «Хетафе» Марк Кукурелья сравнял счёт. На 54-й минуте хавбек «Эльче» Иван Марконе получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 69-й минуте встречи Хайме Мата вывел гостей вперёд в счёте. На 86-й минуте форвард «Хетафе» Анхель Родригес успешно реализовал пенальти и установил итоговый счёт встречи.



«Хетафе» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Эльче» (16) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).