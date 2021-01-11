Озил: Серхио Рамос — лучший защитник в мире в моём поколении

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поделился своим мнением о капитане «Реала» Серхио Рамосе. Футболисты вместе выступали за мадридский клуб.

«Рамос играет на мировом уровне уже более десятилетия, и каким он стал лидером! Его амбиции, его желание победить просто невероятны. Я бы сказал, что он лучший защитник в мире в моём поколении», — цитирует Озила пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Озил близок к переходу в «Фенербахче». Футболист не был включён в заявку «канониров» на сезон.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.