«Гвардиола видел, что я понимаю игру». Яя Туре заявил, что может стать успешным тренером

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что хочет стать тренером. По словам ивуарийца, он обсуждал тактические нюансы с Хосепом Гвардиолой, под руководством которого выступал за английский клуб.
«В «Манчестер Сити» мы с Гвардиолой обсуждали разные аспекты игры, какие-то моменты, которые ему нравилось анализировать. Он видел, что я понимаю игру. Иногда я общался с Хальдоном аль Мубараком, президентом, и он тоже считал, что мне следует стать тренером.
Тогда я думал, что просто пытаюсь более глубоко проанализировать собственную игру. Я тогда ещё не понимал, что уже размышляю как тренер.
В «Манчестер Сити» у меня были отличные тренеры: Манчини, Пеллегрини, Гвардиола. Они придавали нашей команде структуру, но диалог между игроками тоже очень важен, на поле надо общаться», — цитирует Туре The Coaches’ Voice.
- 11 января 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:29
-
23:24
-
23:13
-
23:02
-
22:30
-
22:25
-
22:19
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:09
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:18
-
20:18
-
19:55
-
19:53
-
19:32
-
19:19
-
19:13
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:37
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
17:58