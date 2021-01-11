«Гвардиола видел, что я понимаю игру». Яя Туре заявил, что может стать успешным тренером

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что хочет стать тренером. По словам ивуарийца, он обсуждал тактические нюансы с Хосепом Гвардиолой, под руководством которого выступал за английский клуб.

«В «Манчестер Сити» мы с Гвардиолой обсуждали разные аспекты игры, какие-то моменты, которые ему нравилось анализировать. Он видел, что я понимаю игру. Иногда я общался с Хальдоном аль Мубараком, президентом, и он тоже считал, что мне следует стать тренером.

Тогда я думал, что просто пытаюсь более глубоко проанализировать собственную игру. Я тогда ещё не понимал, что уже размышляю как тренер.

В «Манчестер Сити» у меня были отличные тренеры: Манчини, Пеллегрини, Гвардиола. Они придавали нашей команде структуру, но диалог между игроками тоже очень важен, на поле надо общаться», — цитирует Туре The Coaches’ Voice.