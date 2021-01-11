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Новый тест форварда «Наполи» Осимхена на коронавирус дал положительный результат

Новый тест форварда «Наполи» Осимхена на коронавирус дал положительный результат
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен вновь прошёл тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

2 января стало известно, что Осимхен заразился коронавирусной инфекцией. Новый тест 22-летнего нигерийского футболиста дал положительный результат. Сообщается, что на текущей неделе Осимхен снова пройдёт тестирование.

Осимхен перешёл из «Лилля» в «Наполи» в 2020 году. Ранее форвард выступал за «Вольфсбург» и «Шарлеруа». В нынешнем сезоне нигерийский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года Осимхен вызывается в национальную команду Нигерии.

«Наполи» набрал в 16 матчах 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

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