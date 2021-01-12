У защитника «Кардифф Сити» диагностирована неходжкинская лимфома

У защитника «Кардифф Сити» Сулеймана Бамба диагностирована неходжкинская лимфома, сообщается на официальном сайте валлийского клуба.
«При активной поддержке медицинского штаба „Кардиффа“ Сол немедленно приступил к курсу химиотерапии. Сол начал свою битву в позитивном настроении и по-прежнему активно взаимодействует с командой. Во время лечения он будет поддерживать своих товарищей по команде на матчах. Мы все с тобой, Сол», — говорится в сообщении пресс-службы «Кардифф Сити».
Бамба перешёл в «Кардифф Сити» из «Лидс Юнайтед» в 2016 году. В нынешнем сезоне 35-летний ивуарийский футболист принял участие в 5 матчах Чемпионшипа, однако не отметился результативными действиями. С 2008 по 2014 год Бамба вызывался в национальную команду Кот-д'Ивуара.
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