Месут Озил: никогда не пожалею о переходе в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что он никогда не жалел о переходе в английский клуб, несмотря на сложности, с которыми столкнулся. В «Арсенал» Озил перешёл из «Реала» в 2013 году, тогда лондонцы заплатили за него около $ 57 млн. По всей видимости, немец покинет команду во время зимнего трансферного окна. Он не был включён в заявку «Арсенала» на сезон.
«Конечно, никогда не жалел о переходе. Да, было много взлётов и падений, но я не буду жалеть. Последние матчи в составе команды перед паузой из-за коронавируса в феврале и марте были весёлыми. Я наслаждался временем, которое провёл в клубе, было много хорошего. Но после того перерыва всё изменилось.
Арсен Венгер — особенный тренер в моей карьере, я его очень уважаю. Это — великий тренер с множеством титулов. И, что самое главное, он — великий, честный человек. Я ассоциирую с ним мои успехи в «Арсенале». Буду всегда помнить это время», — написал Озил в своём «твиттере».
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