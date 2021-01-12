Работник автомойки разбил Ferrari голкипера «Дженоа». Фото
Работник автомойки попал в аварию на автомобиле вратаря «Дженоа» Федерико Маркетти, сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, Маркетти оставил автомобиль Ferrari 812 Superfast стоимостью € 100 тыс. на автомойке. Один из сотрудников решил отогнать машину к спортивному центру, однако не справился с управлением. Он потерял управление автомобилем на повороте и врезался в ограждение. Также сотрудник столкнулся с пятью другими автомобилями, припаркованными на противоположной полосе. В итоге автомобиль получил серьёзные повреждения.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Corriere della Sera.
На данный момент «Дженоа» находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 14 очков после 17 туров.
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