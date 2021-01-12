«Вест Хэм» обыграл «Стокпорт» и вышел в следующий раунд Кубка Англии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Стокпорт Каунти» принимал «Вест Хэм Юнайтед» Встреча прошла в Стокпорте на стадионе «Эджели» и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в этой встрече был забит на 83-й минуте после точного удара Крэйна Доусона.

Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии а «Стокпорт» завершил участие в турнире.

«Стокпорт» является клубом пятого по силе дивизиона Англии.

За выход в 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» поспорит с «Донкастером». Матчи 1/16 финала Кубка Англии пройдут 23-24 января.

Действующим победителем Кубка Англии является «Арсенал», который в финале прошлого года одержал победу в матче с «Челси» со счётом 2:1.