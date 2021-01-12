Озил сравнил Месси с Роналду
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Месси зарекомендовал себя как один из лучших в Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, в которых он играл!» — написал Озил, отвечая на вопрос подписчика в «Твиттере».
Ранее сообщилось, что Озил близок к переходу к «Фенербахче»
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
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