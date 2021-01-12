Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS. Роналду не попал в топ-10

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На второй строчке находится экс-футболист сине-гранатовых Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших футболист «Реала» Лука Модрич. В топ-5 также входят полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и игрок «Баварии» Тони Кроос.

Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Лионель Месси.

2. Андрес Иньеста.

3. Лука Модрич.

4. Кевин Де Брюйне.

5. Тони Кроос.

6. Эден Азарр

7. Неймар.

8. Месут Озил.

9. Андреа Пирло.

10. Яя Туре.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного