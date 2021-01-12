«Милан» проявляет интерес к защитнику «Челси» Фикайо Томори, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере»

По данным источника, главной трансферной целью итальянского клуба является защитник «Страсбурга» Мохамед Симакан, а Томори рассматривается в качестве запасного варианта.

Томори выступает за «Челси» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 1 матче в рамках АПЛ.

Симакан является воспитанником «Страсбурга» и выступает за основной состав с 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мохамед провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.