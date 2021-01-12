Это'О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»

Бывший камерунский форвард «Барселоны» и миланского «Интера» Самуэль Это'О назвал футболиста, который может заменить Лионеля Месси в каталонском клубе.
«Я думаю, что Ансу Фати тот, кто смотрит в будущее. В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу действительно необходимо подготовиться и позаботиться о нём. Надеюсь, он заменит Месси», — приводит слова Это'О Marca со ссылкой на Sport Bible.
Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», в основном составе команды он выступает с 2019 года. Дебютировал за «Барсу» 25 августа 2019 года в матче с «Бетисом», став самым молодым дебютантом каталонского клуб за 78 лет. Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым автором гола в истории «Барсы» и третьим в истории испанского первенства.
Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.
- 12 января 2021
-
05:36
-
05:17
-
04:56
-
04:33
-
04:13
-
03:50
-
03:27
-
02:30
-
01:59
-
01:02
-
00:51
-
00:40
-
00:23
-
00:12
- 11 января 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:29
-
23:24
-
23:13
-
23:02
-
22:30
-
22:25
-
22:19
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:09
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:18
-
20:18