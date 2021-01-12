Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Это'О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»

Это'О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Бывший камерунский форвард «Барселоны» и миланского «Интера» Самуэль Это'О назвал футболиста, который может заменить Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Я думаю, что Ансу Фати тот, кто смотрит в будущее. В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу действительно необходимо подготовиться и позаботиться о нём. Надеюсь, он заменит Месси», — приводит слова Это'О Marca со ссылкой на Sport Bible.

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», в основном составе команды он выступает с 2019 года. Дебютировал за «Барсу» 25 августа 2019 года в матче с «Бетисом», став самым молодым дебютантом каталонского клуб за 78 лет. Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым автором гола в истории «Барсы» и третьим в истории испанского первенства.

Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.

«Барселона» — о Месси: январь 2010 года — лучший, январь 2021 года — всё ещё лучший
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021