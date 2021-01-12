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Форвард «Сассуоло» может перейти в «Ювентус»

Форвард «Сассуоло» может перейти в «Ювентус»
Футбол / Италия 0
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Итальянский нападающий Джанлука Скамакка, права на которого принадлежат «Сассуоло», может оказаться в «Ювентусе». Об этом сообщает SportItalia.

В настоящее время 22-летний нападающий молодёжной сборной Италии на правах аренды играет за «Дженоа». По информации источника, «Ювентус» также, в свою очередь, планирует арендовать игрока до июня 2022 года с возможностью выкупа. Туринцы хотят снизить стоимость футболиста, которая в настоящее время достигает отметки в € 20-25 млн.

В текущем сезоне Скамакка провел 13 матчей в Серии А, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также нападающий на правах аренды выступал за «Кремонезе», «Зволле» и «Асколи».

Ранее «Ювентус» договорился с «Дженоа» о переходе 19-летнего полузащитника Николо Ровеллы. «Старая синьора» подписала контракт с хавбеком сборной Италии U21. Он останется в аренде в генуэзском клубе, а затем летом перейдёт в «Ювентус», сумма сделки составила € 10 млн.

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