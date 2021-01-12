Румынский специалист Дан Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Накануне Петреску прошёл медосмотр, а затем подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления ещё на год.

«Я очень рад быть здесь. До сих пор меня так не встречали во всех командах, в которых я работал. Я люблю риск. Тот, кто не любит риск, не может добиться успеха. Чемпионат Турции – очень сложная и хорошая лига. Мы будем много работать, чтобы добиться успеха. Для нас самое главное – зарабатывать очки. Наша цель – вывести клуб на вершину. Мы сохраним нашу команду в лиге, не делая больших изменений, и продолжим нашу работу с более серьёзными целями в следующем году», – заявил Петреску.

Прежним клубом 53-летнего специалиста был «Клуж». В России Петреску тренировал «Кубань» и московское «Динамо». Также в декабре агент Петреску сообщал о желании тренера поработать в ЦСКА или «Спартаке».