Румынский специалист Дан Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Накануне Петреску прошёл медосмотр, а затем подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления ещё на год.
«Я очень рад быть здесь. До сих пор меня так не встречали во всех командах, в которых я работал. Я люблю риск. Тот, кто не любит риск, не может добиться успеха. Чемпионат Турции – очень сложная и хорошая лига. Мы будем много работать, чтобы добиться успеха. Для нас самое главное – зарабатывать очки. Наша цель – вывести клуб на вершину. Мы сохраним нашу команду в лиге, не делая больших изменений, и продолжим нашу работу с более серьёзными целями в следующем году», – заявил Петреску.
Прежним клубом 53-летнего специалиста был «Клуж». В России Петреску тренировал «Кубань» и московское «Динамо». Также в декабре агент Петреску сообщал о желании тренера поработать в ЦСКА или «Спартаке».
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