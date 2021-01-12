Месси признан лучшим плеймейкером 10-летия по версии федерации футбольной статистики
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших плеймейкеров последнего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает пресс-служба организации.
На втором месте в списке лучших плеймейкеров оказался бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста, сейчас выступающий за японский «Виссел Кобе», а тройку лидеров замкнул хавбек «Реала» Лука Модрич. Также в число лучших вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и хавбек «Реала» Тони Кроос.
Кроме того, в топ-10 вошли Эден Азар («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Месут Озил («Арсенал»), Андреа Пирло (завершил карьеру) и Яя Туре (без клуба).
При этом в десятку лучших не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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