Месси признан лучшим плеймейкером 10-летия по версии федерации футбольной статистики

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших плеймейкеров последнего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает пресс-служба организации.

На втором месте в списке лучших плеймейкеров оказался бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста, сейчас выступающий за японский «Виссел Кобе», а тройку лидеров замкнул хавбек «Реала» Лука Модрич. Также в число лучших вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и хавбек «Реала» Тони Кроос.

Кроме того, в топ-10 вошли Эден Азар («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Месут Озил («Арсенал»), Андреа Пирло (завершил карьеру) и Яя Туре (без клуба).

При этом в десятку лучших не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.