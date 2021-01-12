«Милан» объявил о переходе Дуарте в «Истанбул Башакшехир»
«Милан» официально объявил о переходе бразильского защитника Лео Дуарте в «Истанбул Башакшехир». Футболист перешёл в турецкую команду на правах аренды до июня 2022 года с правом последующего выкупа.
Итальянский клуб купил 24-летнего игрока летом 2019 года у «Фламенго» за € 10 млн. В нынешнем сезоне Серии А защитник сыграл в одном матче. Контракт Дуарте с «Миланом» действует до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, оценивается в € 3 млн.
Сообщалось, что «россонери» близки к договорённости об аренде 26-летнего французского опорного полузащитника «Торино» Суалихо Мейте. За аренду красно-чёрные заплатят € 1 млн, а за возможный выкуп игрока будет предусмотрена опция в размере € 9 млн.
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