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«МЮ» продлил контракт со своим 21-летним вратарём

«МЮ» продлил контракт со своим 21-летним вратарём
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с голкипером Нейтаном Бишопом. Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.

Бишоп перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из клуба четвёртого дивизиона «Саутенд Юнайтед». Голкипер ещё не провел ни одного матча за основную команду «МЮ».

Ранее стало известно, что 23-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса продолжит карьеру в аренде в леверкузенском «Байере». При этом «Юнайтед» не отпустит своего 20-летнего защитника Брендона Уильямса в аренду в «Ньюкасл».

В АПЛ после 16 матчей «МЮ» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице. У лидера чемпионата – «Ливерпуля» – также 33 очка, однако у подопечных Юргена Клоппа на одну игру больше.

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