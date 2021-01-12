Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера за последнее десятилетие.
Первое место в рейтинге занял наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. На втором месте находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Замкнул тройку лучших немецкий специалист «Ливерпуля» Юрген Клопп. В топ-5 также входят тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Топ-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS:
1. Диего Симеоне.
2. Хосеп Гвардиола.
3. Юрген Клопп.
4. Жозе Моуринью.
5. Массимилиано Аллегри.
6. Унаи Эмери.
7. Зинедин Зидан.
8. Карло Анчелотти.
9. Маурисио Почеттино.
10. Марсело Гальярдо.
В рейтинге лучшего плеймейкера за последнее десятилетие первая строчка досталась форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
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