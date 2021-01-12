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Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS
Футбол / Испания 0
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. На втором месте находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Замкнул тройку лучших немецкий специалист «Ливерпуля» Юрген Клопп. В топ-5 также входят тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Диего Симеоне.
2. Хосеп Гвардиола.
3. Юрген Клопп.
4. Жозе Моуринью.
5. Массимилиано Аллегри.
6. Унаи Эмери.
7. Зинедин Зидан.
8. Карло Анчелотти.
9. Маурисио Почеттино.
10. Марсело Гальярдо.

В рейтинге лучшего плеймейкера за последнее десятилетие первая строчка досталась форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
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