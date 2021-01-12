Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. На втором месте находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Замкнул тройку лучших немецкий специалист «Ливерпуля» Юрген Клопп. В топ-5 также входят тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Диего Симеоне.

2. Хосеп Гвардиола.

3. Юрген Клопп.

4. Жозе Моуринью.

5. Массимилиано Аллегри.

6. Унаи Эмери.

7. Зинедин Зидан.

8. Карло Анчелотти.

9. Маурисио Почеттино.

10. Марсело Гальярдо.

В рейтинге лучшего плеймейкера за последнее десятилетие первая строчка досталась форварду «Барселоны» Лионелю Месси.