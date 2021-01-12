Озил: «Фенербахче» похож на «Реал» в Испании, самый большой клуб страны

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, что его любимой командой в детстве был турецкий «Фенербахче».
«В детстве в Германии я болел за „Фенербахче“. Каждый немецко-турецкий человек поддерживает турецкую команду, когда вырастает в Германии. Моей командой был „Фенербахче“. Он похож на мадридский „Реал“ в Испании. Самый большой клуб в стране», — написал Озил в своём "твиттере".
Сообщалось, что немец подпишет контракт с «Фенербахче» до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. «Канониры» не препятствуют уходу Озила. В «Фенербахче» уверены, что сделка состоится.
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
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