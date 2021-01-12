«Наполи» попросил перенести матч Суперкубка Италии с «Ювентусом»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис попросил отложить матч Суперкубка Италии с «Ювентусом», сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Punto Nuovo.
По информации источника, руководитель неаполитанцев посетовал на плотный график и нехватку зрителей. Президент «Наполи» предложил сыграть матч ближе к концу нынешнего сезона. Источник утверждает, что его запрос был отклонён, и матч «Наполи» и «Ювентуса» состоится 20 января на стадионе «Мапеи» (домашняя арена «Сассуоло»), как и планировалось. Начало — в 23:00 мск.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Наполи» по итогам 16 туров набрал 31 очко и находится на шестом месте в турнирной таблице. «Ювентус» (33) — на четвёртом месте в чемпионате страны.
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