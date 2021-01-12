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Экс-капитан ЦСКА Варламов станет ассистентом Лактионова в «Риге»

Экс-капитан ЦСКА Варламов станет ассистентом Лактионова в «Риге»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший капитан ЦСКА Евгений Варламов, много лет работавший в академии московского клуба, продолжит карьеру в клубе высшей лиги Латвии «Рига» в качестве ассистента главного тренера. Специалист уже приступил к работе в новой команде на сборе в Дубае, контракт должен быть подписан в ближайшее время.

Ранее стало известно, что возглавит «Ригу» главный тренер московской «Родины» Денис Лактионов. В тренерский штаб специалиста войдут бывшие футболисты московского «Спартака» Александр Филимонов и Максим Калиниченко.

Ранее латвийскую команду возглавлял Олег Кононов. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В начале сентября тренер был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам. Главным тренером рижского клуба Кононов стал 5 февраля 2020 года.

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