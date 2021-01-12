«Федя — умница». Уткин назвал фото Смолова с Шевченко лучшим за последние пять лет

Известный блогер Василий Уткин похвалил нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова.
Накануне футболист опубликовал совместную фотографию с бывшим нападающим, а ныне главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. На снимок Фёдор добавил эмодзи сердца между флагами двух стран.
«Это лучшее фото последних пяти лет. Особенно с учётом смайликов. Ну, или… привнесённых знаков. Федя — умница. Всегда таким был. Поддержите. Ведь между нами именно так, и никак иначе. Украина — Россия на футбольном поле. Нигде больше. Смайлы определите сами», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Фото: «Инстаграм» Фёдора Смолова
Ранее Уткин неоднократно рассказывал, что хочет, чтобы сборные России и Украины встретились в плей-офф чемпионата Европы, который пройдёт ближайшим летом.
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