Роберт Левандовски рассказал о комплексе неполноценности у людей в Польше

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски объяснил, почему долгое время не мог осознать, что получил приз лучшему футболисту в мире по итогам 2020 года.



«Давайте я объясню вам кое-что о людях в Польше. Перед церемонией я знал, что провёл отличный год с «Баварией». Знал, что могу получить приз. Вероятно, я даже этого заслуживал. Но у нас, поляков, есть комплекс неполноценности. Наших соотечественников никогда не признавали лучшими футболистами в мире. Когда ты ребёнок, у тебя нет суперзвезды, которую ты бы считал своим ориентиром. Скауты всегда говорят что-то вроде: «Он довольно мастеровит… для ребёнка из Польши». Так что у нас всегда есть это ощущение, что никто не достаточно хорош, что никто из нас никогда не доберётся до высочайшего уровня.



От польских детей никто не ждёт, что они будут лучшими в мире. Такой вариант просто не подразумевается. Поэтому я не мог поверить, что получил приз. Знаю, что люди считают такие слова клише, но у меня перед глазами действительно пронеслась вся жизнь. Я видел свои первые шаги с мячом, первые матчи на грязных полях и всех, кто помог мне добраться до того, что я имею сейчас», — написал Левандовски в колонке для The Players’ Tribune.

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