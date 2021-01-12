Педро Роша вернулся в Москву перед вылетом на сборы со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Педро Роша прилетел в Москву. Об этом он сообщил в своём «инстаграме», опубликовав видео из автомобиля с геотегом.



Как сообщалось, в скором времени 26-летний бразильский футболист пройдёт медицинское обследование вместе с одноклубниками и отправится с красно-белыми на зимние сборы.

Фото: «Инстаграм» Педро Роши

2020 год Роша провёл на правах аренды на родине, где выступал за «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.



Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.