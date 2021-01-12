«Арсенал» вступил в борьбу за хавбека «Брайтона», которым интересуются топ-клубы Европы

Лондонский «Арсенал» проявил интерес к полузащитнику «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Мали Иву Биссума, сообщает Football.London.

По информации источника, близкий друг хавбека рассказал изданию, что Биссума любит Премьер-лигу и предпочёл бы «Арсенал» любому другому клубу Англии. Есть также дополнительный бонус в виде дружеских отношений между Ивом и его бывшими товарищами по «Лиллю» Николя Пепе и Габриэлом, которые ныне выступают за «канониров». Однако переход малийца возможен не ранее лета 2021 года.

Сообщалось, что Биссума также интересен «Реалу», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». Летом 2018 года игрок перешёл в «Брайтон» из «Лилля» за € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил один гол. Контракт малийца с «чайками» рассчитан до 30 июля 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 13 млн.