ЦСКА выбирает между хавбеком «Милана» и Данило

Московский ЦСКА в случае неудачной сделки с «Ниццей» по трансферу 24-летнего опорного полузащитника Данило Барбозы имеет ещё один вариант для усиления команды.
Альтернативой Данило для ЦСКА является 27-летний полузащитник «Милана» Раде Крунич. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. ЦСКА близок к договорённости с «Миланом» по аренде боснийца с правом выкупа. Если клубы договорятся, то руководству ЦСКА надо будет выбрать между Данило и Круничем.
Третьим вариантом для ЦСКА является хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави, о котором уже писали израильские СМИ.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Крунич вышел на поле 12 раз, не отличившись результативными действиями. Его контракт с «Миланом» действителен до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 6 млн.
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