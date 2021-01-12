ЦСКА выбирает между хавбеком «Милана» и Данило

Московский ЦСКА в случае неудачной сделки с «Ниццей» по трансферу 24-летнего опорного полузащитника Данило Барбозы имеет ещё один вариант для усиления команды.

Альтернативой Данило для ЦСКА является 27-летний полузащитник «Милана» Раде Крунич. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. ЦСКА близок к договорённости с «Миланом» по аренде боснийца с правом выкупа. Если клубы договорятся, то руководству ЦСКА надо будет выбрать между Данило и Круничем.

Третьим вариантом для ЦСКА является хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави, о котором уже писали израильские СМИ.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Крунич вышел на поле 12 раз, не отличившись результативными действиями. Его контракт с «Миланом» действителен до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 6 млн.