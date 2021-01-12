«Этот парень может покорить мир». Фердинанд сравнил новичка «МЮ» с Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о новичке клуба нападающем Амада Диалло Траоре.
«Если посмотреть видео с Диалло и поговорить с людьми, работавшими над его трансфером, становится понятно, что этот парень может покорить мир. В «Манчестер Юнайтед» считают, что откопали этот талант.
Не хочу давить на Амада ожиданиями как от Роналду, но про Криштиану тоже никто не знал за пределами Португалии, когда мы покупали его. В этом плане Диалло похож на него. Если он правильно применит свой талант, то станет суперзвездой», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на его подкаст.
Траоре перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». Стороны достигли договорённости о переходе 18-летнего футболиста ещё в октябре 2020 года. Ранее СМИ утверждали, что манкунианцы заплатят за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.
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