«Алавес» уволил Пабло Мачина спустя пять месяцев работы

Пабло Мачин уволен с поста главного тренера «Алавеса». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Исполнять обязанности наставника будет Хавьер Кабельо, который был ассистентом Мачина.
До начала работы в «Алавесе» Пабло уезжал работать в Китай, где возглавил вышедший в элиту «Циндао Хайню». В клубе появилось вакантное место после ухода Лильо в «Манчестер Сити» на должность ассистента главного тренера. Спустя две недели Пабло вернулся в Испанию.
Контракт с 45-летним специалистом был заключён на один год. Сезон стал для испанской команды 100-м в истории.
С 2018 года по 2019-й Мачин тренировал «Севилью». Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. На момент ухода Пабло севильцы занимали шестое место в чемпионате Испании.
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