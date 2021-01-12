Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Алавес» уволил Пабло Мачина спустя пять месяцев работы

«Алавес» уволил Пабло Мачина спустя пять месяцев работы
Футбол / Испания 0

Пабло Мачин уволен с поста главного тренера «Алавеса». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Исполнять обязанности наставника будет Хавьер Кабельо, который был ассистентом Мачина.

До начала работы в «Алавесе» Пабло уезжал работать в Китай, где возглавил вышедший в элиту «Циндао Хайню». В клубе появилось вакантное место после ухода Лильо в «Манчестер Сити» на должность ассистента главного тренера. Спустя две недели Пабло вернулся в Испанию.

Контракт с 45-летним специалистом был заключён на один год. Сезон стал для испанской команды 100-м в истории.

С 2018 года по 2019-й Мачин тренировал «Севилью». Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. На момент ухода Пабло севильцы занимали шестое место в чемпионате Испании.

«Кадис» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Алавес»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021