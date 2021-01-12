Президент «Урала»: в команде многие не хотят прививаться от коронавируса

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об отношении футболистов клуба к возможности привиться от коронавируса.



«Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят вакцинироваться. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались. Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в лёгкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», — цитирует Иванова Sport24.



Ранее стало известно, что футболисты сборной России привьются от коронавируса. Вероятнее всего, будет использована отечественная вакцина «Спутник V». По словам врача национальной команды Эдуарда Безуглова, она не уступает в безопасности зарубежным аналогам.

Сборной России сделают прививки от коронавируса. Это безопасно? Что об этом думают Черчесов и игроки? Рассказывает врач сборной Эдуард Безуглов.