«ПСЖ» объявил о новом случае коронавируса перед матчем за Суперкубок с «Марселем»

«Пари Сен-Жермен» объявил о новом случае коронавируса в команде перед матчем за Суперкубок с «Марселем», который состоится завтра, 13 января. Положительный результат теста у 22-летнего защитника парижан Колена Дагба. Футболист уже изолирован от команды в соответствии с медицинским протоколом. Ранее коронавирусом заразился защитник Тило Керер.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Дагба провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Он является воспитанником французского клуба «Булонь», к «ПСЖ» присоединился в 2016 году. Защитник также выступает за сборную Франции U21. За неё он провёл три матча, не отличившись результативными действиями.
«ПСЖ» по итогам 19 туров Лиги 1 набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидером является «Лион» (40).
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