«Динамо» объявило о смене гендиректора. Пост занял бывший исполнительный директор «Зенита»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о кадровом изменении в руководстве клуба.



На пост генерального директора бело-голубых был назначен Павел Пивоваров. Занимавший должность ранее Юрий Белкин стал президентом клуба. Он сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом и обществом «Динамо».



Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора «Зенита» и был членом правления Российской Премьер-лиги. С 2012 года является членом юридического комитета, заместителем Палаты по разрешению споров и членом Комитета по статусу игроков Российского футбольного союза, а с 2017-го — членом и единоличным судьёй Палаты по разрешению споров ФИФА.



Сегодня о предстоящем назначении Пивоварова сообщил «РБК-Спорт».



«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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