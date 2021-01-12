ЦСКА вёл переговоры с Мареком Гамшиком

ЦСКА связывался с атакующим полузащитником китайского «Далянь Ифан» Мареком Гамшиком и вёл с ним переговоры на предмет возможного перехода. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к переговорам, и источник, близкий к футболисту.

«ЦСКА действительно обращался к словаку и показал заинтересованность, но переход маловероятен из-за финансовых запросов игрока», — сказал источник «Чемпионату».

Игроком «Далянь Ифань» Гамшик стал год назад. По сообщениям СМИ, «Наполи» получил за своего лидера € 20 млн. В минувшем сезоне чемпионата Китая Марек провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.



Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Он является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Аналогичные рекорды хавбеку принадлежат и в сборной Словакии.