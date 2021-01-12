ЦСКА вёл переговоры с Мареком Гамшиком

ЦСКА связывался с атакующим полузащитником китайского «Далянь Ифан» Мареком Гамшиком и вёл с ним переговоры на предмет возможного перехода. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к переговорам, и источник, близкий к футболисту.
«ЦСКА действительно обращался к словаку и показал заинтересованность, но переход маловероятен из-за финансовых запросов игрока», — сказал источник «Чемпионату».
Игроком «Далянь Ифань» Гамшик стал год назад. По сообщениям СМИ, «Наполи» получил за своего лидера € 20 млн. В минувшем сезоне чемпионата Китая Марек провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Он является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Аналогичные рекорды хавбеку принадлежат и в сборной Словакии.
- 12 января 2021
-
13:39
-
13:31
-
13:28ЦСКА вёл переговоры с Мареком Гамшиком Эксклюзив
-
13:23
-
13:16
-
13:15
-
12:40
-
12:26
-
12:20
-
12:19
-
12:16
-
11:57
-
11:33
-
11:27
-
11:17
-
11:15
-
10:54
-
10:49
-
10:41
-
10:33
-
10:22
-
10:19
-
10:15
-
10:03
-
09:58
-
09:50
-
09:26
-
09:22
-
08:31
-
07:59
-
07:41
-
07:12
-
06:19
-
05:36
-
05:17