В «Динамо» прокомментировали смену генерального директора

Председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв прокомментировал смену генерального директора клуба. Вместо Юрия Белкина на пост назначили Павла Пивоварова.
«Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлечённости. Я благодарен Юрию Белкину, который на протяжении полутора лет успешно занимался решением большого комплекса вопросов и сделал всё необходимое для формирования новой системы клубного управления. На пост генерального директора в нашу команду сегодня приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе. У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, палата по разрешению споров ФИФА и РФС и спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами. Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление. В том числе для формирования долгосрочной стратегии развития «Динамо» как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фэйр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба», — цитирует Соловьёва пресс-служба «Динамо».
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