Олег Иванов рассказал, почему ему пришлось покинуть «Ахмат»

Полузащитник Олег Иванов рассказал, почему ему пришлось покинуть грозненский «Ахмат». Об уходе хавбека было объявлено 10 января.



«Зашёл в московский офис «Ахмата», подписал документы, забрал трудовую. Потом с Ахмедом Айдамировым, генеральным директором, выпили по чашке кофе, пожали друг другу руки, и я поехал домой. С президентом клуба Даудовым поговорил по телефону. Очень тёплый получился разговор. Я провёл в клубе девять лет, нам есть что вспомнить. На прощание Даудов пожелал мне удачи.



В какой момент понял, что из «Ахмата» придётся уйти? Ещё в декабре, накануне последнего матча с «Рубином», пообщался с Андреем Талалаевым, главным тренером. Он честно дал понять, что игрового времени во второй половине чемпионата у меня не будет. И добавил: «Если хочешь, можем подыскать какой-нибудь вариант».



Аренда? А смысл? Контракт-то в мае заканчивается. При таком раскладе о продаже речь тоже не шла. Спасибо Даудову, что не чинил препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение — и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, — не моя история.



Как Талалаев объяснил, почему на меня не рассчитывает? Сформулировал так: «К тебе никаких претензий. Ни в профессиональном плане, ни в человеческом. Вижу, что ещё два-три года можешь поиграть на высоком уровне. Но я делаю ставку на других ребят». Андрею Викторовичу я тоже благодарен за прямоту и откровенность. Сказал как есть, не юлил. Но если б на пару месяцев раньше обрисовал мою роль в команде, было бы ещё лучше», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».

Олег Иванов: не умею и не хочу прощаться. Желаю фарта и побед, «Ахмат» — сила!