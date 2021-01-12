Это’О рассказал, в чём Моуринью превосходит Гвардиолу и других тренеров

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О сравнил главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.



«Не думаю, что кого-то из них можно поставить выше. Это вопрос стиля, у каждого из них он свой, но я предпочитаю Моуринью. Его стиль мне нравится больше, но Пеп — топ-тренер, так что мне кажется, что нельзя определить, кто из них лучше.



Могу сказать, что в мире нет тренера, который мотивировал бы своих футболистов так же, как Жозе. Сейчас стало больше специалистов с собственными подходами, но никто не сравнится с Моуринью в умении выжимать из игроков максимум. Для меня требл с Жозе — особенный», — приводит слова Это’О Sport Bible.



Это’О играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» в сезоне-2008/2009. В той кампании сине-гранатовые завоевали требл. В межсезонье форвард перебрался в «Интер» к Моуринью и снова выиграл все главные трофеи — национальные чемпионат и Кубок и Лигу чемпионов.

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