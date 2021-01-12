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Стала известна цена Поля Погба в случае его перехода в «Реал» или «ПСЖ»

Стала известна цена Поля Погба в случае его перехода в «Реал» или «ПСЖ»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает быть целью главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний футболист интересен для тренера «сливочных», но не для клуба, который никогда не рассчитывал подписать дорогого хавбека. Манкунианцы хотят продать француза летом 2021 года и вернуть часть из € 105 млн, которые они заплатили в 2016 году.

По информации Daily Mail, стартовая цена Погба составляет € 75 млн. Наряду с Зиданом за Поля борется наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино. Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что Поль может вернуться в «Ювентус».

В нынешнем сезоне хавбек провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.

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