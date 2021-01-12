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«Он мог бы играть в АПЛ и в 40 лет». Майка Ричардс сравнил Милнера с Ибрагимовичем

«Он мог бы играть в АПЛ и в 40 лет». Майка Ричардс сравнил Милнера с Ибрагимовичем
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс выразил восхищение экс-партнёром полузащитником Джеймсом Милнером, выступающим за «Ливерпуль».

«Когда меня спрашивают об уровне профессионализма, к которому должен стремиться каждый футболист, я привожу в пример Милнера. Он не употребляет алкоголя и, вероятно, находится в лучшей форме, чем я на пике.

Нет никаких признаков, что Джеймс собирается завершать карьеру. Он ушёл из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» в 2015-м ради большего количества игрового времени, и этот голод его всё ещё не покинул. Как и Златан Ибрагимович, он один из тех, кто просто продолжает двигаться вперёд. Честно говоря, думаю, Милнер мог бы играть в Премьер-лиге и в 40 лет, если бы захотел», — приводит слова Ричардса BBC.

Гол «Ливерпуля» в ворота «Лестера» после передачи Милнера:

«Давай, Ибра!» Игрок «Ювентуса» призвал Ибрагимовича возобновить карьеру в сборной Швеции
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