«Колхоз — дело добровольное». Губерниев — о желании РФС вакцинировать футболистов сборной

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил намерение Российского футбольного союза (РФС) вакцинировать футболистов национальной команды. Ранее сообщалось, что спортсмены, скорее всего, будут привиты от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V».
«Колхоз — дело добровольное. Вакцинироваться, безусловно, нужно, но решение должны принимать люди, а не начальники.
В нормальном демократическом обществе кто может приказать? Могут предложить, а там уже дело человека, согласиться или нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.
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