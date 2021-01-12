«Сильное решение». Василий Уткин отреагировал на смену руководства в «Динамо»

Популярный блогер Василий Уткин отреагировал на смену руководства в московском «Динамо». Сегодня, 12 января, на пост генерального директора бело-голубых был назначен Павел Пивоваров. Занимавший должность ранее Юрий Белкин стал президентом клуба. Он сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом и обществом «Динамо».

«Динамо» продолжает меня удивлять. Это просто реально сильное решение — Пивоваров в качестве гендиректора. Правда, для меня в этом пока главное всё равно не решение «Динамо» пригласить, а согласие Пивоварова эту работу принять. Он известен как очень здравомыслящий человек с серьёзной практической хваткой. В «Зените» он слыл единственным реально работающим менеджером. В общем, расклад сил меняется", — написал Уткин в своём телеграм-канале.