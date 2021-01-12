«Андерлехт» ведёт переговоры о трансфере украинского нападающего

Нападающий «Руха» Николай Кухаревич с большой вероятностью покинет команду в зимнее трансферное окно.



Как сообщает meta-ratings.com.ua, в настоящее время переговоры о переходе 19-летнего украинского футболиста ведёт «Андерлехт». Обсуждение сделки находится в самом разгаре, и не исключён вариант, при котором она будет закрыта уже на этой неделе. При этом у Николая есть ещё несколько предложений от зарубежных клубов.



Кухаревич начинал карьеру в «Волыни», а за «Рух» выступает с прошлого года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах украинской Премьер-лиги и забил 1 гол. «Рух», набрав 9 очков в 13 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата, находясь лишь в 1 очке от последней строчки.

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