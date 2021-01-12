«Брайтон» выиграл гонку у «МЮ», «Челси» и «Эвертона» за хавбека сборной Эквадора

19-летний полузащитник «Индепендьенте дель Валье» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо подпишет контракт с «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, «Брайтон» рассчитывает закрыть сделку в ближайшие дни. Английский клуб заплатит эквадорцам € 6 млн. Стороны ожидают выдачи разрешения на работу. Хавбек предпочёл перейти в «Брайтон», хотя им интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Эвертон». Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в € 5 млн.

В нынешнем сезоне эквадорской Серии А 19-летний футболист в 22 матчах забил четыре мяча. Кроме того, на счету Мойзеса два гола в 6 матчах Кубка Либертадорес. В октябре Кайседо стал первым игроком, родившимся в XXI веке, кто отличился голом в квалификации чемпионата мира, забив гол в матче сборной Эквадора со сборной Уругвая (4:2).