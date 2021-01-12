Александр Самедов стал старшим селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывшего футболиста Александра Самедова.



Экс-полузащитник был назначен на должность старшего селекционера «железнодорожников» по молодёжному футболу.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Самедов защищал цвета «Локомотива» с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 год. В общей сложности он отыграл за клуб девять сезонов, был капитаном, провёл 215 матчей и забил 37 голов. В составе московской команды Александр завоевал три Кубка России и трижды становился бронзовым призёром чемпионата страны.



В ходе карьеры Самедов также выступал за «Спартак», воспитанником которого является, «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». В составе сборной России провёл 53 матча и забил семь голов.