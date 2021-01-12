Александр Самедов прокомментировал возвращение в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал возвращение в клуб. Экс-игрок был назначен на должность старшего селекционера «железнодорожников» по молодёжному футболу.



«Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», — цитирует Самедова пресс-служба «железнодорожников».



Самедов защищал цвета «Локомотива» с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 год. В общей сложности он отыграл за клуб девять сезонов, был капитаном, провёл 215 матчей и забил 37 голов. В составе московской команды Александр завоевал три Кубка России и трижды становился бронзовым призёром чемпионата страны.

Александр Самедов стал старшим селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу