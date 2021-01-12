Моуринью отреагировал на шутку Озила о бестрофейной серии «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на высказывание полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который пошутил над «шпорами» в сентябре 2020 года.
«Если бы был выбор, ты предпочёл бы играть за «Тоттенхэм» или уйти на пенсию?» — спросил подписчик немца. «Если бы не хотел выигрывать трофеи, мне стоило бы перейти туда», — ответил Озил, добавив к сообщению подмигивающий смайлик.
«Кто сказал ему, что „Тоттенхэм“ заинтересован в его подписании?» — сказал Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом».
Моуринью возглавляет лондонскую команду с 2019 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «шпоры» по итогам 16 туров набрали 29 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» (33).
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