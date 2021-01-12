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Фабио Капелло назвал фаворита в борьбе за победу в чемпионате Италии

Фабио Капелло назвал фаворита в борьбе за победу в чемпионате Италии
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло выразил мнение, что главным претендентом на титул чемпиона Италии в нынешнем сезоне является «Интер».

«Я ещё в начале сезона говорил, что «Интер» — фаворит, и сейчас могу подтвердить свои слова. У Конте нет никакой необходимости в усилении состава, особенно с учётом вылета из еврокубков. Любой тренер был бы счастлив руководить этой командой. Ключевым фактором для «нерадзурри» станет управление коллективом.

За места в первой четвёрке будут бороться пять команд: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта» и «Рома», — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

«Интер», набрав 37 очков в 17 турах, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, уступая «Милану» (40).

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