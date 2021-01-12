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Защитник «Фиорентины» перешёл в «Марсель» на правах аренды

Защитник «Фиорентины» перешёл в «Марсель» на правах аренды
Футбол / Италия 0

Защитник «Фиорентины» Поль Лирола перешёл в «Марсель» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Арендное соглашение 23-летнего испанского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. В соглашении предусмотрена опция выкупа прав на защитника за € 12 млн.

В нынешнем сезоне Лирола провёл 12 матчей в итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу. С 2016 по 2019 год защитник выступал за «Сассуоло».

Ранее стало известно, что нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик стал объектом интереса «Марселя». Французский клуб предложил за польского форварда € 8 млн. Неаполитанцы просят за футболиста € 15 млн. Отмечается, что контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» заканчивается летом этого года.

Игрок «Фиорентины» Лирола близок к переходу в «Марсель»
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