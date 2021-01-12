Экс-футболист «Барселоны» вновь возглавил «Алавес»

Абелардо Фернандес назначен на пост главного тренера «Алавеса», сообщается на официальном сайте испанского клуба.



На этом посту 50-летний специалист сменил Пабло Мачина, об увольнении которого было сообщено ранее. Контракт Абелардо с «Алавесом» рассчитан до конца сезона-2020/2021.



Ранее Абелардо уже возглавлял «Алавес» с 2017 по 2019 год. Во время игровой карьеры Абелардо выступал за «Спортинг» из Хихона, «Барселону» и «Алавес». С 1991 по 2001 год Абелардо вызывался в национальную команду Испании. В составе испанской сборной Абелардо — олимпийский чемпион (1992).



«Алавес» в 18 встречах набрал 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).