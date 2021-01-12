«Фиорентина» предлагает капитану «Аталанты» контракт на € 4 млн евро в год

«Фиорентина» проявляет предметный интерес к капитану «Аталанты» Алехандро Гомесу. Как утверждает Il Corriere di Bergamo, «фиалки» предлагают футболисту контракт на € 4 млн в год.

Футболист с большой долей вероятности покинет «Аталанту» во время зимнего трансферного окна. Ранее у него возник конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Помимо «Фиорентины» 32-летним полузащитником интересуются «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но лишь флорентийцы сделали предложение футболисту. При этом сам Гомес хотел бы перейти в клуб, выступающий в еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не планирует отпускать игрока без солидной денежной компенсации. В то же время президент клуба из Бергамо выражал надежду на то, что Гомес останется в команде.