«Фиорентина» предлагает капитану «Аталанты» контракт на € 4 млн евро в год
«Фиорентина» проявляет предметный интерес к капитану «Аталанты» Алехандро Гомесу. Как утверждает Il Corriere di Bergamo, «фиалки» предлагают футболисту контракт на € 4 млн в год.
Футболист с большой долей вероятности покинет «Аталанту» во время зимнего трансферного окна. Ранее у него возник конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
Помимо «Фиорентины» 32-летним полузащитником интересуются «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но лишь флорентийцы сделали предложение футболисту. При этом сам Гомес хотел бы перейти в клуб, выступающий в еврокубках.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» не планирует отпускать игрока без солидной денежной компенсации. В то же время президент клуба из Бергамо выражал надежду на то, что Гомес останется в команде.
Гасперини: Гомес не адаптировался к изменениям в «Аталанте»
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